Москва3 окт Вести.Расшифрованное искусственным интеллектом послание Наполеона своему генералу не могли прочитать 217 лет, так как требовалось подобрать специальный ключ, а для этого нужно было сделать множество попыток. Об этом в комментарии ИС "Вести" рассказал кандидат исторических наук, доцент, ректор Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН) Николай Промыслов.

Ранее СМИ сообщили, что закодированное послание от французского императора Наполеона I (1769-1821) генералу Огюсту Фредерику Луи Мармону удалось расшифровать спустя 217 лет благодаря искусственному интеллекту. Шифровку смог прочитать инженер по ИИ в американской компании SentinelOne Картер Черч. Для расшифровки была задействована система OpenAI GPT‑6 Astra. Нейросеть расшифровала символы за шесть часов.

Как пояснил историк, в письмах конца XVIII — начала XIX века использовалось несколько принципов шифрования, самые распространенные были связаны с подменой букв в слове следующими по алфавиту.

...Чтобы дешифровать такие шифры, нужно было иметь ключ. Ключ в виде какой-то книги или какого-то кодового слова. И если эта книга или кодовое слово неизвестно тому, кто пытается расшифровать послание, то расшифровать его очень сложно. Для этого нужно провести просто очень много итераций — очень много попыток по подбору вот этих самых кодовых слов. С книгами еще хуже, потому что книг очень много существует отметил Промыслов

По словам историка, искусственный интеллект позволяет проводить повторяющиеся операции быстро и в большом количестве, и это позволяет решить задачу с шифровкой.

Ранее агентство Bloomberg выяснило, что спецслужбы в мире до сих пор передают шифровки по радио.