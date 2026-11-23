Москва23 ноя Вести.Украинская элита выбирает отдых на французском курорте Куршевель, чтобы показать, кто сколько наворовал. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик.

Куршевель ассоциируется с неким элементом понта. То есть создан некий образ, миф, поэтому в этой части он токсичен сам по себе с точки зрения того, что это даже скорее не отдых, а некая демонстрация, мол, я наворовал вот столько, я могу себе позволить… Я знаю, что семейство того же хорошо наворовавшего мэра Львова посещает Куршевель. Я знаю, что очень многие семьи депутатов Верховной рады посещают Куршевель. Поэтому у украинской элиты это распространенная история. Это как телефон определенной марки, сумка определенной стоимости и посещение Куршевеля. То есть такой набор, демонстрирующий, чего ты якобы достиг считает Кнырик

Ранее бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров рассказал, что украинский конфликт открыл доступ к большим финансовым потокам для элиты на Украине.