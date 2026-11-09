Москва9 ноя Вести.Основной мотивацией украинских командиров в зоне боевых действий является системный заработок, в этом они вдохновляются примером всеукраинского руководства. Такое мнение в беседе с ИС "Вести" выразил руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик.

Он обратил внимание, что в зоне боевых действий командование Вооруженных сил Украины отдает приоритет исключительно коммерческим задачам.

Что важнее: закрывать дыры на линии боевого соприкосновения или в едином порыве зарабатывать деньги? То есть я думаю, что у многих украинских командиров основной мотивацией этой войны является системный, методичный заработок денег. Более того, они вдохновляются примером всеукраинского общего руководства, которое занимается ровно тем же самым, только в большем масштабе. И в этой части, конечно, приоритет отдается не решению каких-то там военных задач и так далее, решаются строго коммерческие задачи отметил Кнырик

По словам эксперта, у украинского командования существует много форм заработка.

В том числе не хочешь на боевые задания — плати. Не хочешь участвовать в штурмах – плати, отдай полностью свою зарплатную карточку, подпиши с закрытыми глазами ведомость и так далее. Этих случаев очень много, то есть они единично курсируют по социальным сетям, и если их собрать в общей массе, то их получится настолько много, что можно четко сделать вывод, что это определенная, понятная системная тенденция пояснил он

Ранее бывшие боевики батальона "Шквал" ВСУ заявили, что командиры вымогают у них деньги и организуют убийства собственных солдат. По их словам, командование регулярно собирало с них по 5 тысяч гривен (около 9 тысяч рублей).