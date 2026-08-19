Журналист: "соросята" не позволят Зеленскому воровать в одно лицо

Журналист: перестановки в ВСУ позволят разделить финпотоки с "соросятами" Журналист: "соросята" не позволят Зеленскому воровать в одно лицо

Москва19 авг Вести.Находясь под давлением иностранных агентов, известными как "соросята", киевские власти сменили назначенца на должности главнокомандующего ВСУ.

Одной отставкой ограничиться не удалось, так что следующая кадровая перестановка коснулась позиции начальника Сил логистики ВСУ. Об этом заявил ИС "Вести" руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик.

Должность главы армейской логистики занял полковник Юрий Погребной. По словам журналиста, кадровое решение можно рассматривать как попытку киевских властей "снизить градус давления у "соросят".

Была вначале сдана должность [экс-главнокомандующего ВСУ Александра] Сырского, назначен был [Михаил] Драпатый. Этого "соросятам" не хватило, соответственно - еще некая такая форма расчета. Все эти кадровые перемены - это попытка разделить финансовые потоки [с "соросятами"]. Никто не позволит [главе киевского режима Владимиру] Зеленскому воровать в одно лицо сказал Кнырик

По его словам, врагам РФ важно поддерживать иллюзию своего успеха. Иллюзия успеха, в частности Украины, создана в информационном пространстве.

В неполитизированной части украинского общества нарастает недовольство из-за ухудшающихся бытовых условий и ответных действий РФ, которые киевский режим не может просчитать, считает Кнырик.