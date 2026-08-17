Зеленский подписал указ об увольнении близкого к Сырскому командующего ВСУ

На Украине уволили близкого к Сырскому командующего логистикой ВСУ Зеленский подписал указ об увольнении близкого к Сырскому командующего ВСУ

Москва17 авг Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский уволил близкого к экс-главкому ВСУ Александру Сырскому командующего силами логистики Владимира Карпенко. Соответствующий указ опубликован на сайте Зеленского.

На его место глава киевского режима назначил Юрия Погребного.

Уволить Карпенко Владимира Владимировича с должности командующего Сил логистики Вооруженных Сил Украины отмечается в документе

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая ранее называла Карпенко "правой рукой Сырского". Она критиковала командующего силами логистики за голод на позициях ВСУ, коррупцию, плохое обеспечение вооружением и безразличие к защите логистических путей.

2 августа сообщалось, что новый главком ВСУ Михаил Драпатый отправил в отставку сразу шесть генералов и одного полковника. Речь идет о заместителе главнокомандующего и о начальнике службы тыла.