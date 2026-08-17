Москва17 авгВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский уволил близкого к экс-главкому ВСУ Александру Сырскому командующего силами логистики Владимира Карпенко. Соответствующий указ опубликован на сайте Зеленского.
На его место глава киевского режима назначил Юрия Погребного.
Уволить Карпенко Владимира Владимировича с должности командующего Сил логистики Вооруженных Сил Украиныотмечается в документе
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая ранее называла Карпенко "правой рукой Сырского". Она критиковала командующего силами логистики за голод на позициях ВСУ, коррупцию, плохое обеспечение вооружением и безразличие к защите логистических путей.
2 августа сообщалось, что новый главком ВСУ Михаил Драпатый отправил в отставку сразу шесть генералов и одного полковника. Речь идет о заместителе главнокомандующего и о начальнике службы тыла.