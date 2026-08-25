Эксперт назвал два сценария, при которых возможны выборы на Украине Названы два сценария, при которых возможны выборы на Украине

Москва25 авг Вести.Выборы на Украине возможны только в случае реальных протестов в обществе либо при изменении сценария украинского проекта. Об этом ИС "Вести" заявил руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик.

Выборы на Украине возможны только, если будет принято решение менять сценарий проекта украинского, то есть будут пытаться создать видимость, чтобы мы поверили в то, что они там за мир. Значит, какую-то нужно новую фигуру. Или уровень недовольства в украинском обществе будет настолько критический, что это может перерасти не в картонный, имитационный Майдан, а в реальные протесты. Тогда что нужно сделать с точки зрения технологий? Слить Зеленского, подарить нового мессию. Этого мессию уже подготовили. Вот он [экс-глава Минобороны страны Михаил] Федоров, грамотный, эффективный, весь такой правильный, против коррупции, нигде не запятнан ни в старых, ни в новых элитах. Хороший же вариант сказал эксперт

Также Кнырик напомнил, что Зеленский находится у власти нелегитимно.

Единственное, что поддерживает его легитимность – это вот эти приезжающие сумасшедшие европейцы, которые похлопывают его по плечу и говорят: "Молодец, красавчик! Вот все правильно делаешь" … Зачем вообще усложнять и ставить под угрозу украинский проект, если основные бенефициары являются основными легитимизаторами того, кто является там вождем? Для чего вообще эта сложность? И все эти разговоры о выборах, как бы, они всегда упираются в самый главный момент: нет ни законодательства на сегодняшний день, нет на сегодняшний день никаких попыток изменить это законодательство. И самое главное – нет денег. Пока не будет изменений в бюджет, все разговоры о выборах в пользу бедных добавил эксперт

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что на Украине уже сформирован резерв для замены Зеленского, в него вошли Валерий Залужный, Михаил Федоров и Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).