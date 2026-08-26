Эксперт Чеснаков: для урегулирования отношений с Украиной потребуется 30-50 лет

Эксперт назвал срок, необходимый для примирения с Украиной Эксперт Чеснаков: для урегулирования отношений с Украиной потребуется 30-50 лет

Москва26 авг Вести.В ближайшие 30-50 лет нет перспектив для установления добрососедских отношений с Украиной, заявил руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в эфире KP.RU.

По его словам, противоречия между странами останутся даже после завершения острой фазы боевых действий.

Думаю, что мы в конечном счете помиримся и будем жить в мире и согласии, но произойдет это не при нашей жизни - я не вижу в ближайшие 30-50 лет каких-то возможностей. Конфликт довольно серьезный, как принято говорить, экзистенциальный - не на жизнь, а на смерть сказал он

Ранее Чеснаков заявил, что ЕС будет превращаться из экономического союза в военный.