Москва28 ноя Вести.Неправильное положение водителя в кресле автомобиля – это самая распространенная ошибка, которая напрямую влияет на безопасность и снижает реакцию в экстремальных ситуациях на дороге. Об этом сообщил ТАСС КМС по автоспорту, директор екатеринбургской школы экстремального и контраварийного вождения "X‑AVTO" Сергей Жарков.

По его словам, почти 70% учеников контраварийного вождения сидят за рулем неправильно. Водители не чувствуют свой автомобиль, а значит, возрастает риск аварий. Важно научиться улавливать, как машина реагирует на газ или тормоз в разных условиях.

При неправильной посадке человек просто вываливается из кресла в сторону и начинает на руле повисать. В такой момент никак не почувствовать сцепление передних колес - через осязание руля, через то, как его тянет, какая на нем вибрация, нагрузка отметил Жарков

Он считает, что водитель не должен вцеплялся в руль или повисать на нем всей своей массой. Такое правило помогает сохранять контроль над машиной.

Жарков подчеркнул, что теоретические знания не делают человека опытным водителем. А проверять умения и навыки в экстремальных условиях лучше в безопасном закрытом месте, а не на дорогах. Для этого существуют специализированные площадки с разными элементами, которые позволяют моделировать сложные ситуации на трассе. Каждый желающий может отработать нужные маневры под контролем инструкторов.