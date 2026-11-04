Эксперт не исключил эскалации конфликта на Украине Эксперт Васильев: конфликт на Украине может привести к эскалации

Москва4 ноя Вести.Отказ от мирного урегулирования конфликта на Украине может привести к эскалации. Об этом ИС "Вести" заявил главный научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук Владимир Васильев.

Что касается уже второго трека, то есть военного … этот трек будет развиваться и дальше. Куда он нас заведет, сказать довольно сложно. Но в данном случае, если мы закрываем перспективы … мирного дипломатического урегулирования, то соответствующим образом … мы можем ожидать очень серьезного столкновения … короче говоря, эскалации сказал эксперт

Ранее киевский политолог Руслан Бортник заявил, что Украину может погубить не наступление России, а внутренний кризис.