Эксперт объяснил, как пенсионерам получить вычет за протезирование зубов Сенатор Мурог: пенсионеры могут получить вычет за протезирование зубов

Москва18 июн Вести.Пенсионеры имеют право на получение налогового вычета за лечение и протезирование зубов в том случае, если платят НДФЛ. Об этом сообщил в беседе с RT сенатор Игорь Мурог.

Он уточнил, что неработающие пенсионеры без иных доходов вычет напрямую не получат, так как пенсия налогом не облагается.

Право на возврат есть у трудоустроенных пенсионеров либо у тех, кто имеет другой облагаемый доход (например, от аренды или продажи имущества). Если у пенсионера такого дохода нет, вычет могут оформить работающие дети или супруг - при условии, что они оплачивали лечение, документы оформлены на них, а родство подтверждено свидетельствами сказал он

По его словам, сумма возврата зависит от категории услуг и ставки НДФЛ.

При дорогостоящем лечении (код "2" в справке) лимитов по расходам нет — вернут процент от суммы, но не больше уплаченного за год НДФЛ. Для обычного лечения действует общий лимит социальных вычетов - 150 тыс. рублей в год, максимум к возврату - 19,5 тыс. рублей при ставке 13% объяснил Мурог

Сенатор отметил, что вычет можно оформить в течение трех лет после расходов.