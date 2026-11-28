Эксперт объяснил, какую выгоду Украина хотела получить от вброса про Крым Эксперт Ромачев о вбросе про Крым: Киев давно стремится повысить градус

Москва28 ноя Вести.Распространяя вброс про сухопутную операцию в Крыму, Украина хотела подвергнуть крымчан психологической атаке, а также повысить градус паники в обществе. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил директор разведывательного агентства "Р-Техно", доцент ПГУ Роман Ромачев.

Ранее помощник главы Республики Крым Ольга Курлаева опровергла вбросы о сухопутной операции со стороны Украины и рассказала, что крымские журналисты разоблачили того, кто распространял эту информацию.

Подобный вопрос выгоден для противников, чтобы навести панику среди крымчан, чтобы они подверглись именно психологической атаке, чтобы они начали суетиться. В ходе этой суеты они начали бы критиковать власть. И самая главная причина - это нагнетание истерии. И здесь важно понять, что Киев уже давно стремится повысить градус. Он стремится вовлечь Евросоюз в войну с Россией. Для этого необходимо создать какую-то реальную угрозу с точки зрения ядерной безопасности для самого Евросоюза считает Ромачев

Ранее политолог Сергей Карнаухов рассказал, что на Украине существует система грантов по подготовке и распространению провокационной информации.