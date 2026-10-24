Эксперт объяснил, зачем Киев публикует фейки о поражении инфраструктуры РФ Эксперт Ромачев: фейки Киева о попаданиях по РФ рассчитаны на Украину и Запад

Москва24 окт Вести.Киев распространяет фейки о попаданиях по российской инфраструктуре, поскольку украинская и западная аудитория, поддерживающая киевский режим, хочет видеть, на что идут их налоги. Об этом в интервью информационной службе "Вести" рассказал генеральный директор агентства разведывательных технологий "Р-Техно" Роман Ромачев.

У определенной украинской аудитории, западной аудитории, которая поддержит Украину, есть запрос, то есть они хотят видеть, а на что идут их средства и когда же будет та самая перемога (с украинского – победа, прим. ред.)? И когда такого рода контент попадает им в смартфон, то они воспринимают это на ура, они, как говорится, это хавают, лайкают и репостят в том числе и распространяют по своим подписчикам сказал Ромачев

Он отметил, что алгоритмы соцсетей усиливают распространение подобного контента.

Чем больше фотографии, видеоряд вызовут лайков и чем больше пользователи отреагируют на этот контент, тем чаще он будет показываться у других. То есть таким образом появляется лавинный эффект вирусного распространения, то есть когда большое количество лайков вызывает широкий и большой охват аудитории добавил эксперт

Ранее сообщалось, что Верховный суд России оставил без изменений приговор в отношении гражданки Украины Кристины Любашенко, получившей 12 лет колонии за терроризм и распространение фейков об армии РФ.