Москва6 сен Вести.Украинские власти используют нейросети, чтобы скрыть проблему нехватки кадров в ВСУ. Об этом ИС "Вести" рассказал генеральный директор агентства разведывательных технологий "Р-Техно" Роман Ромачев.

По его словам, такие видео создаются для демонстрации успехов ВСУ согражданам и Западу, хотя на самом деле украинскую армию некем пополнять.

То, что сгенерировано искусственным интеллектом, можно активно применять и использовать для того, чтобы дурить головы своим собственным гражданам, для того чтобы показывать хорошие новости, в том числе Западу, что все-таки Украина делает и на что-то она способна, что есть живая сила, которая способна освобождать населенные пункты. Хотя мы все прекрасно понимаем, что проблемы у ВСУ и у Национальной гвардии, полиции, именно с кадрами, никто не хочет идти воевать, поэтому ничто не остается, кроме как генерировать подобные видеоролики, подобные хотелки с помощью нейросетей