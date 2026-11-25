Политолог: на Украине существует система грантов по подготовке провокаций Политолог Карнаухов рассказал об украинской системе распространения провокаций

Москва25 ноя Вести.На Украине существует система грантов по подготовке и распространению провокационной информации, рассказал политолог Сергей Карнаухов в интервью ИС "Вести".

Политолог прокомментировал вбросы украинских пабликов о якобы грозящей Крыму сухопутной операции со стороны Украины.

Я могу предположить, что существует система грантов на Украине по распространению той или иной провоцирующей информации. Более того, я почти убежден, что характер этой информации заранее не задается сказал Карнаухов

Он добавил, что цель подобных вбросов - показать слабость России, что она чего-то боится и якобы просит защиты у того же Вашингтона.

Перед нами очередной сливной бачок… Структуры украинские, я говорю о спецслужбах в первую очередь, а также европейских центрах информационно-психологических операций, - подхватывают информацию, которую вкинули. Мы, к сожалению, здесь констатируем комплексную информационную операцию отметил политолог

Сегодня помощник главы Крыма Ольга Курлаева заявила, что журналисты разоблачили распространявшийся в последние дни вброс о якобы грозящей полуострову сухопутной операции со стороны Украины.