Москва24 нояВести.Попытки украинского руководства организовать диверсии или атаки в направлении Крыма станут катастрофической стратегической ошибкой. Такое мнение в беседе с MK.RU выразил военный эксперт Василий Дандыкин.
По его оценке, крупномасштабное наступление ВСУ на полуостров маловероятно, но нельзя исключать мелких диверсий и попыток проникновения отдельных групп или безэкипажных катеров.
Дандыкин пояснил, что логика сохранения власти Владимира Зеленского требует непрерывного поддержания эскалации, так как остановка боевых действий неизбежно приведет к выборам и финансовым отчетам перед западными партнерами.
Ставка на то, что Россия не защитит Крым, — главная стратегическая ошибка Зеленского с 2019 года. Его Трамп и Европа в этом случае спасать не будутрезюмировал эксперт
Киевскому режиму не нужна военная победа — ему нужна политическая картинка для Запада, и каждый раз Зеленский будет смотреть на реакцию Москвы, считает эксперт.