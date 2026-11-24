Эксперт предупредил о рисках провокаций ВСУ в отношении Крыма Дандыкин назвал главной ошибкой Киева расчет на уступки РФ по Крыму

Москва24 ноя Вести.Попытки украинского руководства организовать диверсии или атаки в направлении Крыма станут катастрофической стратегической ошибкой. Такое мнение в беседе с MK.RU выразил военный эксперт Василий Дандыкин.

По его оценке, крупномасштабное наступление ВСУ на полуостров маловероятно, но нельзя исключать мелких диверсий и попыток проникновения отдельных групп или безэкипажных катеров.

Дандыкин пояснил, что логика сохранения власти Владимира Зеленского требует непрерывного поддержания эскалации, так как остановка боевых действий неизбежно приведет к выборам и финансовым отчетам перед западными партнерами.

Ставка на то, что Россия не защитит Крым, — главная стратегическая ошибка Зеленского с 2019 года. Его Трамп и Европа в этом случае спасать не будут резюмировал эксперт

Киевскому режиму не нужна военная победа — ему нужна политическая картинка для Запада, и каждый раз Зеленский будет смотреть на реакцию Москвы, считает эксперт.