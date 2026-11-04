Эксперт объяснил, почему в Мичигане выбрали сенатора-мусульманина Эксперт Демчук: в Мичигане выбрали сенатора-мусульманина не из-за его религии

Москва4 ноя Вести.Кандидат в Сенат США от штата Мичиган Абдул Эль-Сайед побеждает на выборах из-за членства в Демократической партии, а не из-за религиозных взглядов и арабского происхождения. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН (ИСКРАН) Артур Демчук.

Эксперт отметил, что многие избиратели голосуют, исходя из своего отношения к личности кандидата, и для них не имеет значения мусульманин он или христианин. Для них важнее, какую партию представляет кандидат, добавил Демчук.

И как раз в Мичигане была небольшая интрига, потому что такая известная, известная деятельница Демократической партии поддержала республиканца, то есть противника мусульманского кандидата. Но тем не менее все равно большинство голосов он получил, и теперь будет первым мусульманином-сенатором США. Но я бы это никак не связывал с его арабским происхождением или религией. Это скорее просто голос за Демократическую партию добавил эксперт

Ранее аналитическая служба Decision Desk HQ выпустила прогноз, согласно которому кандидат от Демократической партии Абдул Эль-Сайед побеждает на выборах в Сенат США от штата Мичиган. В случае подтверждения победы демократ станет первым мусульманином в истории Сената США. Демократ выступает за прекращение военной помощи США Израилю.