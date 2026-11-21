Эксперт объяснил повторение слов в эфире "Радиостанции Судного дня" Владелец канала "УВБ-76 эфир": слова могут повторяться, это не раскрывает команд

Москва21 ноя Вести.Повторение одних и тех же слов в эфире "Радиостанции Судного дня" возможно, потому что повтор не раскрывает переданных команд. Об этом РИА Новости рассказал исследователь радиомониторинга и владелец Telegram-канала "УВБ-76 эфир".

Смысл сообщения задают меняющиеся цифровые группы, отметил владелец Telegram-канала, который круглосуточно мониторит эфир на частоте УВБ-76.

Сообщения по "Радиостанции Судного дня" могут повторяться спустя месяцы или почти год, так как их используют для передачи шифров, однако цифровые группы перед текстом и после него всегда меняются пояснил он

По его словам, УВБ-76 входит в систему служебной связи. Во время учений в один день может передаваться множество сообщений: дикторы тренируются передавать и принимать шифры от разных передатчиков. Владелец Telegram-канала "УВБ-76 эфир" добавил, что если бы "жужжалка", как называют эту радиостанцию, каждый раз передавала одно и то же слово без сменяемых цифровых групп, то иностранные разведки быстро бы вычислили закономерности.

Эксперт объяснил смыл повтора на сообщении "ЖУОЗ 28 138 НАЙДОМ 43 70 09 21". Первые четыре буквы, рассказал он, являются позывными, которые часто меняются. Например, ЖУОЗ, НЖТИ, АНВФ или МДЖБ.

Слова вроде "НАЙДОМ", "БРОМ" или "КАЙОТ" - это пустая оболочка сигнала, а настоящий смысл задают цифры-префиксы, которые указывают на конкретную строку в одноразовом кодовом блокноте на текущий период добавил специалист по изучению эфира УВБ-76

Система, продолжил эксперт, основана на кодовых блокнотах и переговорных таблицах. Изменение префикса, по его мнению, может означать смену ключа, а одно и то же слово обозначать разные команды. Первые цифры "28 138", предположил он, означают начало действий – "открой страницу 28, строку 138". Переданное слово также в разные годы и с разными префиксами может соответствовать разным понятиям от "учебной тревоги" до "проверки канала связи".

УВБ-76 вещает на частоте 4625 кГц с середины 1970-х годов. Конспирологи считают, что она входит в систему управления ответным массированным ядерным ударом "Периметр", которую на Западе называют "Мертвая рука".

19 ноября в эфире "Радиостанции Судного дня" прозвучали слова "коровушка", "горногаст", "интервент" и "греховодник". 21 ноября в работе станции произошел сбой.