Москва16 окт Вести.Идея о создании Всемирной ассоциации молодых законодателей является перспективной. Такое мнение ИС "Вести" высказала член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева.

14 октября сенатор Игорь Кастюкевич сообщил, что Россия выступит инициатором создания Всемирной ассоциации молодых законодателей. По его словам, данное объединение будет служить для обмена лучшими практиками общественной и политической деятельности молодых законодателей из разных государств.

Россия выступает двигателем принятия законов, которые потом будут применяться в разных странах, это вообще очень здорово. У нас уже был потрясающий опыт: еще в 2024 году принята конвенция ООН против киберпреступности. И разработал эту конвенцию ряд наших ученых, криминологов, IT-специалистов, большинство из них - молодые люди. А в этом году на Конгрессе ООН по уголовному праву была принята декларация, в которой конвенцию ООН по киберпреступности с российским следом рекомендовалось принять всем странам. А их там более 110 рассказала Ева Меркачева

Она отметила, что всемирная ассоциация может стать эффективной площадкой для обсуждений.

Если молодые специалисты будут разрабатывать новые законы, опираясь на тот опыт, который есть у нас - это прогресс. В любом случае все страны будут опираться на национальное право. При этом будет площадка, на которой можно обсудить реальные цифры и опыт подчеркнула она

При этом, добавила Ева Меркачева, ни одна ассоциация не сможет обязать какую-либо страну поменять национальное законодательство.