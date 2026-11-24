Москва24 нояВести.Телеведущая Тутта Ларсен (Татьяна Романенко) сможет привнести значительную пользу в работу Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Об этом заявил председатель совета Валерий Фадеев в беседе с ТАСС.
Глава СПЧ пояснил, что журналистка активно задействована в благотворительных проектах и уделяет особое внимание вопросам защиты прав детей и беременных женщин.
Кроме того, она остается медиадеятелем и, я думаю, будет очень полезна Советуконстатировал Фадеев
Ранее Тутта Ларсен вошла в состав СПЧ при президенте России.