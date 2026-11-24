В СПЧ рассчитывают на опыт Тутты Ларсен в защите прав детей и женщин Глава СПЧ Фадеев оценил пользу вхождения Тутты Ларсен в состав совета

Москва24 ноя Вести.Телеведущая Тутта Ларсен (Татьяна Романенко) сможет привнести значительную пользу в работу Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Об этом заявил председатель совета Валерий Фадеев в беседе с ТАСС.

Глава СПЧ пояснил, что журналистка активно задействована в благотворительных проектах и уделяет особое внимание вопросам защиты прав детей и беременных женщин.

Кроме того, она остается медиадеятелем и, я думаю, будет очень полезна Совету констатировал Фадеев

Ранее Тутта Ларсен вошла в состав СПЧ при президенте России.