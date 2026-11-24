Глава СПЧ Фадеев: Сокуров в последнее время не принимал участия в работе совета

В СПЧ объяснили исключение Сокурова из состава совета Глава СПЧ Фадеев: Сокуров в последнее время не принимал участия в работе совета

Москва24 ноя Вести.Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил ТАСС, что режиссер Александр Сокуров, исключенный из состава совета, в последнее время не принимал участия в его деятельности.

Последнее время Александр Николаевич Сокуров не принимал участие в работе совета приводит агентство слова Фадеева

Ранее во вторник стало известно, что президент РФ Владимир Путин издал указ об изменении состава Совета по правам человека и развитию гражданского общества. Помимо Сокурова было приостановлено членство в СПЧ сопредседателя Всероссийского союза пациентов Яна Власова, писателя Максима Замшева, юриста Владимира Ряховского.

Также Путин включил телеведущую Тутту Ларсен в состав СПЧ и других общественных деятелей.