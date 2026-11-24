Москва24 нояВести.Российский президент Владимир Путин издал указ об изменении состава Совета по правам человека и развитию гражданского общества.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Среди потерявших членство в совете указаны: режиссер Александр Сокуров, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов, писатель Максим Замшев, юрист Владимир Ряховский.
В число новых участников совета вошли представители медицинского сообщества и общественные деятели.