Москва24 ноя Вести.Телеведущая и блогер Татьяна Романенко, известная по псевдониму Тутта Ларсен, вошла в состав Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России.

Соответствующий указ 24 ноября подписал глава российского государства Владимир Путин.

Тутте Ларсен 52 года, она стала известной по работе на телеканале MTV Россия, где она была одной из самых популярных ведущих. Также она выступала на сцене в жанре альтернативного рока в составе групп Jazzlobster и Thaivox. Ее совместный трек с группой I.F.K. "Небо" на протяжении долгого времени возглавлял хит-парад российского MTV.

После закрытия MTV Россия она перешла на телеканал "Звезда", а также работала на канале "Мама и дитя". В настоящее время ведет семейное шоу на детском телеканале "Карусель", а также ведет авторский интернет-проект TUTTA.TV.

Ранее Путин исключил из состава СПЧ режиссера Александра Сокурова, а также сопредседателя Всероссийского союза пациентов Яна Власова, писателя Максима Замшева и юриста Владимира Ряховского.