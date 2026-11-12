Эксперт: осталось неизвестным, где жила украинская делегация в Абу-Даби Килинкаров предположил, почему скрыто место остановки делегации Украины в ОАЭ

Москва12 ноя Вести.Место остановки украинской делегации в Абу-Даби по-прежнему остается неизвестным. Об этом ИС "Вести" рассказал политолог Спиридон Килинкаров.

Он отметил, что место, где жили 10 и 11 ноября прибывшие в ОАЭ представители Украины, не раскрывается.

Делегация российская, делегация американская жили в отелях. А где жили украинцы? Я не знаю. И у меня такое ощущение, что у них у всех есть апартаменты в Дубае. Вот и жили они, по всей видимости, у себя дома заявил он

Килинкаров также высмеял заявление украинского олигарха Рината Ахметова, который из Монако записал видеокомментарий с заявлением, что Украина выстоит в боях.

Там целый батальон "Монако", а он, наверное, командир этого батальона, у него там квартира за 550 млн. Он купил себе там квартиру в период войны. Я уже не говорю о других людях добавил политолог

Трехсторонние переговоры в Абу-Даби с участием делегаций России, США и Украины завершились в среду, 11 ноября. По словам главы делегации РФ Владимира Мединского, в ходе встречи была достигнута договоренность о масштабном обмене пленными.