Москва11 окт Вести.Лошади помогают в процессе реабилитации ветеранов спецоперации. Об этом ИС "Вести" рассказал генеральный директор Кремлевской школы верховой езды Борис Петров.

Он добавил, что в настоящее время лошади также служат на благо Родины, как и много лет назад.

У меня был опыт, я занимался с военнослужащими, которые прошли специальную военную операцию с разной степенью ампутации. И ребята, которые на протезах садятся на лошадь, говорят: "У нас как будто ноги вырастают. Мы реально ощущаем, что это мы идем". Вот лошадь и дальше продолжает верно нам подставлять свою спину, служить нам. Служила раньше, когда мы на ней пахали, путешествовали, исследовали земли и формировали границы нашей Родины, когда мы защищали суверенитет нашей Родины, сидя на спинах наших лошадей, то и сейчас лошадь продолжает верой и правдой нам служить поделился Петров

Ранее Петров рассказал о становлении Кремлевской школы верховой езды. Он заявил, что все началось еще во времена Перестройки.