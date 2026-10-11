Москва11 окт Вести.Кремлевская школа верховой езды выросла из русского конно-спортивного клуба, созданного в конце 80-х годов. Об этом ИС "Вести" рассказал генеральный директор школы Борис Петров.

Время перестройки. И мы с моим товарищем приняли решение, что раз мы умеем это делать, то будем это делать на профессиональном уровне и передавать свои знания всем тем, кто желает соприкоснуться с этим прекрасным животным. Мы с ним приобрели одну лошадь и приняли решение, что именно на этой лошади мы начнем заниматься учебно-тренировочным процессом. Люди писали нам, говорили: "Мы хотим заниматься". Мы их записывали на занятия. Мы очень бережно относились всегда и сейчас относимся к нашим лошадям. У нас лошадь всегда работала не более двух часов в день, причем это было разнесено по времени: утро и вечер. Таким образом образовался русский конно-спортивный клуб, который потом и перерос в Кремлевскую школу верховой езды поделился Петров

Он добавил, что к концу 2018 года в клубе занимались около 700 человек – в основном дети от 2 до 14 лет.

Главной нашей задачей было занятие с детьми. И на конец 2018 года в нашем клубе занимались около 700 человек, в основном это были дети, возрастом от 2 до 14 лет. И даже для самых маленьких детей мы создали специальную систему обучения, где всадник мог сесть на лошадь, и в игровой форме проводилось занятие добавил Петров

Ранее он рассказал об уникальной породе лошадей – ахалтекинской. Петров отметил, что люди используют эту породу уже пять тысяч лет.