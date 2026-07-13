Москва13 июл Вести.Туркменская конноспортивная группа "Галкыныш" выделяется на фоне других коллективов уникальным сочетанием высокой динамики, стремительного темпа и сложнейших акробатических элементов, уходящих корнями в национальное наследие. Благодаря этому "Галкыныш" по праву носит титул шестикратного чемпиона мира по конному искусству. Об этом рассказал журналисту ИС "Вести" Роберту Францеву ректор международной академии коневодства им. Аба Аннаева, народный коневод Туркменистана Пыгы Байрамдурдыев.

Известная конная группа "Галкыныш" превратила древнее боевое искусство джигитовки в мировое шоу. То, что сегодня вызывает восторг публики на главных аренах мира, когда-то было навыками выживания: уходы под коня от стрел и сложные маневры в седле помогали воинам в реальных сражениях. Секрет успеха группы заключается в уникальном единстве всадника и лошади. Животное мгновенно считывает малейшие изменения веса наездника, позволяя выполнять головокружительные трюки на высокой скорости. Это высший пилотаж, основанный на абсолютном доверии и филигранном владении телом.

На манеже мы показываем не просто шоу, мы показываем, как наши предки выживали в бою: джигит на коне должен удержаться. Если лошадь атакуют, она уворачивается, то и джигит, который на ней тоже должен исполнять такие же трюки, подстроиться под ее движения, доверять ей и она спасет ему жизнь. Поэтому конная группа "Галканыш" — визитная карточка Туркменистана. У нас бешеная скорость и такой темп, трюковая часть отличается от всех других. Поэтому мы шестикратные чемпионы мира рассказал Байрамдурдыев

По его словам, мастерство всадников — лишь часть успеха. Главный секрет кроется в феноменальной анатомии ахалтекинца. У этой породы особый, ни на что не похожий галоп: конь не совершает привычных прыжков, а словно парит над землей. Его движения напоминают балетное па — плавный вынос ноги и невероятно мягкое приземление, при котором спина животного остается идеально ровной. Такая природная грация и "летящая" походка стали причиной, по которой ахалтекинцев издавна называют "небесными конями", сравнивая их с мифическим Пегасом.

Ранее специалист культурного центра Гекдепинского района Ахалского велаята Нурмухаммет Аннаев рассказал, объяснил, почему туркмена без ахалтекинского скакуна представить невозможно.