Москва13 июл Вести.Ахалтекинский конь — фундаментальная доминанта туркменского мировоззрения. Ахалтекинский скакун — это не просто живой символ или повод для гордости современного Туркменистана, это сердце страны, ее душа и главный ключ к разгадке туркменского характера. Поэтому попытаться представить туркмена без его верного скакуна — значит лишить страну ее истории. Об этом рассказал журналисту ИС "Вести" Роберту Францеву специалист культурного центра Гекдепинского района Ахалского велаята Нурмухаммет Аннаев.

Он рассказал, что в суровых условиях туркменских пустынь, где выживание — главная цель, около 3–5 тысяч лет назад зародилась легендарная порода лошадей — ахалтекинец. Время идет и Туркменистан изменился: на месте барханов выросли мраморные мегаполисы, а караванные тропы сменили трассы. Но, несмотря на прогресс, гордый и преданный ахалтекинец по-прежнему остается верным спутником человека.

Если спросишь меня, кто такой туркмен, я не буду долго говорить. Посмотри, как стоит мой конь, как он смотрит на меня и как идет за мной. Туркмена без коня представить совершенно невозможно рассказал Аннаев

По его словам, столетия совместного быта сформировали уникальный характер ахалтекинцев. Эти лошади обладают тонкой душевной организацией: они чувствуют настроение, различают интонации и часто преданы лишь одному хозяину. Их связь со всадником — высшая форма эмпатии, основанная на глубоком психологическом контакте, а искусство общения с лошадью в Туркменистане веками передавалось от отцов к сыновьям.

Эту лошадь нельзя заставить подчиниться силой. С ней можно только подружиться. Подходи к коню с чистым сердцем. Это не твой слуга. Это твой брат. Да, у него гордость царя. Но если он поверит тебе, если вы станете одним целым, он отдаст за тебя жизнь рассказал Аннаев



Отдать жизнь в суровом мире Каракумов — не просто красивая метафора. На смену играм приходит жесткая воинская наука. Сегодня национальные виды конного спорта сохраняют это древнее искусство. Конная группа "Галкыныш" - признанные во всем мире асы джигитовки.

В своей книге "Конь – символ верности и счастья" национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов написал, что "ахалтекинский конь — фундаментальная доминанта туркменского мировоззрения".