Москва13 июл Вести.В годы Первой мировой войны личную охрану российского генерала Лавра Корнилова составляли туркменские всадники на ахалтекинских скакунах. Непревзойденная резвость этих лошадей в сочетании с исключительной верностью туркменских воинов сыграли ключевую роль в судьбоносных событиях российской истории того периода.

Об этом рассказал журналисту ИС "Вести" Роберту Францеву главный редактор журнала "Небесные ахалтекинские кони" Нарлы Нурыев.

Он рассказал, что история страны хранит память о верных сынах туркменского народа — личных телохранителях генерала Царской России Лавра Корнилова. Оседлав легендарных ахалтекинцев, они стали для военачальника не просто охраной, а надежной опорой, а спасали ему жизнь. Поэтому неизвестно, чем бы ознаменовались некоторые страницы истории Российской империи, если бы не стремительный бег "небесных коней" и нерушимая преданность туркменского народа.

Из истории Первой мировой войны мы знаем о всадниках-туркменах на ахалтекинцах, которые служили личными телохранителями у генерала бывшей Царской России Лавра Корнилова и спасавших ему жизнь. В суровых условиях революции, когда армия распадалась, туркменские воины заявили: "Мы дали тебе слово, мы доставим тебя в родную землю", хотя генерал Корнилов давал им вольную, говоря: "Возвращайтесь в свои аулы. Армии больше нет, государству конец". Но преданность и верность слову — это у нас в крови. При любых обстоятельствах всадники оседлавшие ахалтекинцев были готовы разделить участь своего друга и дойти с ним до самого конца. Это истинный символ преданности. И это же главная отличительная черта нашего народа рассказал Нурыев

Ранее специалист культурного центра Гекдепинского района Ахалского велаята Нурмухаммет Аннаев заявил, что ахалтекинский конь — фундаментальная доминанта туркменского мировоззрения. По его убеждению, ахалтекинский скакун — это не просто живой символ или повод для гордости современного Туркменистана, это сердце страны, ее душа и главный ключ к разгадке туркменского характера.