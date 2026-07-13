Глава жюри объяснил сложность отбора скакунов на "Конкурс красоты ахалтекинцев" Глава жюри: сложно отбирать скакунов, потому что ахалтекинцу нет равных

Москва13 июл Вести.Ежегодно в Туркменистане празднуется День ахалтекинского скакуна. Ключевым событием торжеств становится международный конкурс красоты среди представителей этой породы.

О том, насколько непросто определить победителя среди элитных лошадей, рассказал журналисту ИС "Вести" Роберту Францеву председатель судейской коллегии, народный художник Сарагт Бабаев

Он рассказал, что оценка моделей проходит по целому списку параметров. Эксперты изучают происхождение, родословную скакунов. Но красноречивее любых документов внешний вид. В полной ли мере скакуны обладают классическими для ахалтекинской породы данными: длинная шея, точеный силуэт, легкость шага, неповторимый металлический блеск шерсти.

Кроме того, для скакунов устраивают испытания на выносливость - марафон на 45 км. Важно не просто пройти расстояние, но и то, как скакун это сделал.

Первый тур состоял из сорока лошадей, из них мы выбрали двадцать. А потом стало сложнее. Мы должны выбрать из двадцати десять, а они все красивые. А вот в следующий раз, заключительный, мы должны будем выбрать из десяти всего одного ахалтекинца. Я не знаю, как из отборных коней выбрать одного - это очень сложно. Потому что все ахалтекинцы как один - великолепны и им нет равных по красоте рассказал Бабаев

Ранее ректор международной академии коневодства им. Аба Аннаева, народный коневод Туркменистана Пыгы Байрамдурдыев рассказал, почему ахалтекинца в народе называют "небесным конем" и сравнивают с мифическим Пегасом.