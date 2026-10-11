Москва11 окт Вести.Длинный кишечник, который может достигать 21 метра, появился у лошадей в процессе эволюции для переваривания твердых злаковых трав и сена. Об этом ИС "Вести" рассказал руководитель конноспортивного комплекса РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева Никита Ипатов.

Он добавил, что у лошадей 13 мышц в ухе, которые позволяют им поворачивать уши на 180 градусов независимо друг от друга.

Стоит отметить длинный кишечник лошади – от 15 до 21 метра. Такой кишечник в процессе эволюции появился у лошади для того, чтобы переваривать твердые злаковые травы, твердое сено. В ухе у лошади проходит порядка 13 мышц. У человека три мышцы. За счет этого лошадь может поворачивать свои уши на 180 градусов, причем абсолютно не синхронно. Это и помогало выжить в дикой природе рассказал Ипатов

Он также рассказал о численности диких лошадей, то есть лошади Пржевальского, поголовье которых оценивается в 2500 особей.

В настоящее время в мире порядка 2500 голов лошадей Пржевальского, из них примерно 1200 голов проживает в дикой природе – это в степях Монголии, Китая, Казахстана и России заключил Ипатов

Ранее генеральный директор Кремлевской школы верховой езды Борис Петров рассказал об уникальности ахалтекинской породы лошадей. Он заявил, что эти животные используются человеком около пяти тысяч лет.