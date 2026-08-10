Москва10 авг Вести.Ослиное упрямство – это миф, за маской которого скрывается тонкий ум животного и философское нежелание следовать чужой воле. Об этом рассказал ИС "Вести" кандидат биологических наук, телеведущий Иван Затевахин.

По его мнению, люди привыкли считать ослов символом упрямства и недалекого ума, но это глубокое заблуждение. На самом деле, это сообразительные и бесстрашные животные, имеющие свое мнение и способные это мнение отстаивать.

Ослы — одни из самых недооцененных животных. Если осел не хочет чего-то делать, он это делать не будет. Просто люди в силу своей наивности ждут от осла повиновения лошади. Но осел по сравнению с лошадью - Эйнштейн, поэтому он не будет, как лошадь себя вести и слушаться всех, кому не лень, потому что он умный. Да, это очень умные животные, умнейшие, я бы сказал. Поэтому, когда говорят, мол, глупый или упрямый как осел, это происходит потому, что люди просто не могут заставить, не могут найти подход к животному, но ослы очень умны: они различают разные фигурки, которые им дают на выбор, что с лошадью просто совершенно невозможно. Прекрасно соображают, например, они могут открыть калитку-задвижку, если им нужно. То есть ослик понимает, откуда что берется, рычаги и так далее - это высокая степень умственного развития. У них отличная память, у них очень подвижные сообщества, где нужно знать, запоминать много, у них есть определенные взаимоотношения с людьми и агрессию ослы не проявляют без причины, но способны постоять и за себя, и за тех, кто оказался рядом. Они также прекрасно обучаются, но лишь у тех учителей, которые сумели наладить с ними контакт рассказал Затевахин

Поэтому, по мнению эксперта, если животное противится воле человека, то вопрос о глупости стоит адресовать не к тому, кто имеет свое мнение и не хочет повиноваться, а к тому, кто не способен найти поход и грубо навязывает свою волю.

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