Москва7 ноя Вести.Вомбаты - сообразительные животные, заявил ИС "Вести" телеведущий, кандидат биологических наук Иван Затевахин.

Они такие довольно сообразительные. Своим поведением могут провоцировать их [людей] на совершение действий, которые нужны вомбату: выпросить еду, допустим. … Вомбаты могут хитро своровать у тебя что-нибудь, с помощью мимики, заглядывания в глаза - они это понимают все. [Вомбат ]- высокоразвитое животное. … Они крайне необычные, какая-то совершенно другая ветвь эволюции млекопитающих поделился Затевахин

Собаки ряда древних пород обладают врожденным музыкальным слухом и могут подстраиваться под звучащую мелодию. Этот дар достался им от их предков-волков, заявил доцент кафедры зоологии и экологии МПГУ, доцент кафедры зоологии, экологии и охраны природы МГАВМиБ им. К. И. Скрябина, кандидат биологических наук Василий Алпатов.