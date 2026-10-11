Москва11 окт Вести.Ахалтекинская порода лошадей является самой древней и используется человеком уже более пяти тысяч лет. Об этом ИС "Вести" рассказал генеральный директор Кремлевской школы верховой езды Борис Петров.

Он добавил, что сейчас эта порода является источником вдохновения для художников и поэтов.

Если посмотреть на ахалтекинскую породу, которая считается самой древней породой лошадей, более 5000 лет. Более 5000 лет эта порода сформировалась и уже служила человеку. … И причем есть заключение наших ипологов, что именно вот на территории современного Туркменистана и была выведена эта порода лошадей. И, конечно же, сейчас эта лошадь является уже больше источником вдохновения: поэтов, художников, литераторов. Она воспевается в фильмах, воспевается в стихах. И осталась рядом с человеком до сих пор. Но уже не как тяговая сила, хотя на самом деле я вас уверяю, что еще есть такие уголки нашей страны, где без лошади никак не обойдешься рассказал Петров

Ранее заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев посетил старейший из действующих конезаводов в РФ. Он отметил необходимость поддержки отечественных пород лошадей.