Москва25 авг Вести.Проекты "Первого федерального форума волонтеров" помогают ветеранам СВО социализироваться, а также дают им возможность для творчества и самовыражения. Такое мнение ИС "Вести" озвучил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога.

Он добавил, что проекты форума работают также и на патриотическое воспитание молодежи.

Это социализация и возвращение ребят с фронта - через творчество и самовыражение. В эти проекты, в песни, в истории, в рассказы, книги, входит часть истории, которая работает на патриотическое воспитание нашей молодежи рассказал Жога

Ранее военный корреспондент, Герой России, член Генерального совета "Единой России" Евгений Поддубный подчеркнул важность предоставления ветеранам СВО возможности получения новой специальности после окончания конфликта на Украине. Он заявил, что важно создать механизмы обучения и переобучения, которые помогут ветеранам освоить новые специальности.