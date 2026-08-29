© Обнаружены генетические варианты, которые влияют на уровень успеваемости в школе. Правда, влияние это довольно слабое, Globallookpress

Москва29 авг Вести.Школьники не могут подделать оценки в электронном дневнике через платформу "Сферум". Об этом сообщил ТАСС вице-президент по стратегическим проектам группы VK, которая занимается развитием платформы, Рустам Хайбуллов.

По его словам, электронный дневник позволят родителям в реальном времени отслеживать успеваемость детей.

Детям современным уже так не получается, как было еще, когда я был маленьким, когда можно было страницу вырвать или что-то замазать. То есть то, что попало в электронный дневник, у этого уже есть цифровой след отметил Хайбуллов

Также он напомнил, что образовательная платформа "Сферум" – это закрытое цифровое пространство. В чаты класса или школы не может попасть посторонний человек.

Эксперт добавил, что цифровой инструмент предназначен для взаимодействия учеников, педагогов и родителей. "Сферум" создали как отечественный аналог зарубежных мессенджеров, которые по закону запрещено использовать в школе.