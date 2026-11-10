Эксперт: поражает реакция родителей подростков, задержанных на Китай-городе Аналитик Дубовикова: поражает реакция родителей после задержаний на Китай-городе

Москва10 ноя Вести.В истории с задержаниями молодежи на Китай-городе в Москве поражает реакция родителей подростков. Об этом ИС "Вести" заявила аналитик-международник, технолог инфовойн Мария Дубовикова.

Откровенно говоря, поражает реакция некоторых родителей. Это пугающая инфантильность – когда у родителей вообще не возникает вопроса, почему из сотен тысяч подростков Москвы в эту историю влипли именно их дети, почему они оказались там и в таком виде заявила она

По ее мнению, времяпрепровождение подростков на Китай-городе в тот вечер не было способом самовыражения.

Есть космическая разница между самовыражением и девиантным поведением: происходящее на Китай‑городе к самовыражению не относится, это именно девиантное поведение, и его нельзя оправдать возрастом или желанием "потусить" подчеркнула Дубовикова

Эксперт отметила, что за подобное поведение с распитием спиртного, курением или потасовками подростки должны нести ответственность.

Позиция "мой ребенок не такой", которую занимают некоторые взрослые – это просто психологическая защита от неприятной реальности. Хочется видеть от взрослых больше ответственности и адекватного отношения к действительности добавила она

На днях в районе московского метро "Китай-город" прошел масштабный полицейский рейд. Задержаны в основном подростки, их число может достигать нескольких сотен.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России объяснили задержания профилактическими мероприятиями, направленными на обеспечение общественного порядка и пресечение правонарушений, в том числе связанных с распитием алкоголя в общественных местах.