Москва9 ноя Вести.СМИ-иноагенты активно тиражируют информацию о задержании молодежи на "Китай-городе", которое прошло в рамках профилактических мероприятий; это искусственно созданная история для дестабилизации ситуации в России. Такое мнение в беседе с ИС "Вести" выразил политолог Валерий Заборовский.

Он обратил внимание на то, что образ детей используется для воздействия на психику человека.

Потому что дети — это априори социально незащищенная группа, на них легче влиять, они более активные в интернете, в социальных сетях. Ну и просто любой ребенок у любого адекватного человека вызывает какие-то собственно, трепетные чувства. Особенно если смоделировать картинку так, что бедных детей бьют злые полицейские… То есть так работает человеческая психология сказал Заборовский

По словам политолога, данные фейки ориентированы на западного потребителя.

Их задача понятна – в очередной раз попытаться создать картинку о том, как в России кровавый, в кавычках, режим воюет со своими гражданами. Мы это видели неоднократно и будем видеть еще много раз. То есть понятно, что эта картинка сделана на западного потребителя. То есть на тех людей, которые либо не будут проверять факты, либо как бы априори их не могут проверить, потому что в России никогда не были. И соответственно, кто-то из них может и клюнуть на это выразил мнение он

При этом политолог предупредил, что в связи с прошедшим рейдом подростков могут вовлекать в противоправные действия, и общественности важно защитить их от этого.

История искусственно создана, искусственно продвинутая теми, кто пытается дестабилизировать ситуацию в России. Что касается вовлечения подростков, вот этих молодых людей, в какую-то протестную антироссийскую деструктивную, экстремистскую деятельность – это мы тоже видели не раз, и сейчас, собственно, педагогическое сообщество, общественники, родители всех несовершеннолетних на самом деле должны обратить внимание на то, чтобы объяснить там своим детям, объяснить детям, которые были там задержаны, и тем более, которые были привлечены к административной ответственности, всю серьезность положения заключил Заборовский

7 ноября в районе столичной станции метро "Китай-город" прошел рейд. По данным СМИ, к городскому парку "Горка" в Басманном районе Москвы подъехали более десяти спецавтомобилей полиции, подростков и молодых людей задерживали возле баров и клубов, а также на улице. Утверждалось, что в отделы полиции были доставлены более 200 человек. В пресс-службе столичного ГУ МВД России объяснили задержание подростков на "Китай-городе" профилактическими мероприятиями по обеспечению порядка в Москве. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что задержаны в основном подростки, их число может достигать нескольких сотен.