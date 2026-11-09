Москва9 ноя Вести.В нарушении общественного порядка несовершеннолетними огромное бремя лежит на их родителях. Такое мнение ИС "Вести" высказал председатель Общественного совета при МВД России, юрист Анатолий Кучерена.

7 ноября на Китай-городе прошел рейд. По имеющейся информации, к городскому парку "Горка" в Басманном районе Москвы подъехали более десяти спецавтомобилей полиции. Подростков и молодых людей задерживали возле баров и клубов, а также на улице. В отделы полиции были доставлены более 200 человек.

Вообще ситуация, связанная с нарушением общественного порядка, особенно когда в этих нарушениях участвуют несовершеннолетние – конечно, огромное бремя лежит, безусловно, на родителях. И мы знаем… если несовершеннолетний оказался в какой-то так скажем, нестандартной ситуации – участвовал в нарушении общественного порядка – большинство родителей приезжают и как бы забирают детей, ругают, применяют свои какие-то меры. Но есть, в том числе и некоторые родители, которые не занимаются воспитанием своих детей отметил Кучерена

Он напомнил об административной ответственности родителей за действия несовершеннолетних, которым не исполнилось 16 лет.

И эта ответственность существует, и часто... [среди] родителей привлекают к ответственности тех, которые вообще не хотят заниматься воспитанием своих детей, не хотят заботиться о здоровье своих детей, особенно когда речь идет об употреблении каких-то запрещенных веществ и так далее добавил юрист

Ранее в главном управлении МВД России по Москве разъяснили причину задержаний подростков и молодых людей возле парка "Горка" в районе Китай-города. Целью данного мероприятия была профилактика правонарушений.