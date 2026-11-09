Москва9 ноя Вести.В Китай-городе длительное время не было должного внимания к работе увеселительных заведений, именно поэтому со временем этот район Москвы стал центром молодежной субкультуры. Такое мнение в беседе с ИС "Вести" высказал политолог Сергей Карнаухов.

По его словам, решение проблемы на текущий момент невозможно без активных мер и соответствующих служб.

Люди поняли, что в центре Москвы, рядом с Кремлем, есть такое место, куда можно не просто скапливаться со всего города, но и приезжать из других регионов России. Фактически там, в районе Китай-города, создался центр российской молодежной субкультуры. Естественно, сейчас без влияния полиции, без активных мер различных служб — социальных, городских, муниципалитетов — решить проблему уже невозможно отметил Карнаухов

Политолог обратил внимание на то, что запретить подобные встречи не получится. Закрыть питейные заведения на Китай-городе нужно, однако это тоже не станет серьезным решением проблемы, отметил он.

Ведь подобные заведения есть и в районе Таганки…, где абсолютно такие же и те же молодые люди скапливаются, бесконечные драки, алкоголь. По сути дела, если ликвидировать это место, то вопрос, куда они пойдут? То, что мы сейчас там получили, — это большой вызов и вопрос к городским властям, как с точки зрения социальной инженерии эту проблему развязать добавил Карнаухов

7 ноября на Китай-городе прошел рейд. По имеющейся информации, к городскому парку "Горка" в Басманном районе Москвы подъехали более десяти спецавтомобилей полиции. Подростков и молодых людей задерживали возле баров, клубов и на улице. Всего в отделы полиции в ходе рейда были доставлены более 200 человек.