Адвокат Харламов считает недосмотр первопричиной задержаний на Китай-городе Адвокат Харламов: недосмотр за молодежью привел к событиям на Китай-городе

Москва10 ноя Вести.Недосмотр родителей за увлечениями и образом жизни подростков привел к скандальной истории с задержанием на Китай-городе в Москве. Такое мнение ИС "Вести" высказал экс-начальник криминальной милиции РОВД Москвы, почетный адвокат России Евгений Харламов.

На их образ жизни на какое-то время закрыли глаза. Где-то может быть родители, где-то может быть недоработала школа, колледжи, институты. Да и мировоззрение, отношение к жизни со стороны некоторых подростков сводится к тому, что им все равно отметил эксперт

Кроме того, добавил Харламов, удивляет поведение родителей, который агрессивно вели себя возле здания УВД, где находились задержанные подростки.

Когда некоторые родители начали кричать "Отдавайте наших детей, иначе мы здесь все снесем!" Что же этот родитель в семье говорит, и какая тогда атмосфера творится в семье? Вот с чего надо начинать, с этого ядра добавил он

Ранее юрист Анатолий Кучерена также отмечал, что в нарушении общественного порядка несовершеннолетними огромное бремя лежит на их родителях.