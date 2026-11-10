Комитет Госдумы потребовал от МВД объяснений по рейду в Китай-городе

Госдума требует от МВД отчитаться о задержаниях подростков в Китай-городе Комитет Госдумы потребовал от МВД объяснений по рейду в Китай-городе

Москва10 ноя Вести.кПредседатель комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина направила главе МВД Владимиру Колокольцеву запрос из-за массовых задержаний подростков в районе Китай-города 7 ноября. Об этом сообщило издание "Ведомости".

Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства запросил у МВД информацию о массовых задержаниях подростков в районе Китай-города в Москве 7 ноября. Соответствующее обращение министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву направила председатель комитета Нина Останина говорится в публикации

Депутаты опасаются, что права несовершеннолетних могли нарушить. Судя по сообщениям СМИ, полиция забирала и трезвых подростков, не объясняя причин. Некоторым родителям вовремя не сообщали, где их дети, и не давали пройти в отделы полиции. Часть задержанных, как сказано в обращении, провела в автозаках и отделениях дольше трех часов.

Комитет хочет выяснить, зачем проводился рейд, сколько человек задержали и на каком основании составляли протоколы. Отдельно депутаты просят предоставить данные о подростках, которых отпустили без оформления материалов, отправили в спеццентры или поставили на профилактический учет.

Кроме того, парламентарии требуют проверить, разрешали ли задержанным позвонить, вовремя ли ставили в известность родителей, в каких условиях содержали подростков и применяли ли к ним силу.

Ранее сообщалось, что у станции метро "Китай-город" прошел масштабный рейд - задерживали в основном подростков, счет может идти на сотни. В ГУ МВД по Москве объяснили это профилактикой: обеспечением порядка и пресечением правонарушений, в том числе распития алкоголя в общественных местах.