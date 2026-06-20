Москва20 июн Вести.Киргизия уже сталкивалась с попытками захвата власти силовиками, но дело экс-главы Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), бывшего вице-премьера Камчыбека Ташиева впервые дошло до публичного рассмотрения. О причинах открытости судебного процесса рассказал ИС "Вести" руководитель общественного объединения "Нарын Патриот", эксперт-аналитик по вопросам военной безопасности и обороны Динмухамед Алмамбетов.

Экс-глава ГКНБ и бывший вице-премьер Камчыбек Ташиев предстал перед судом по обвинениям в подготовке к насильственному захвату власти и злоупотреблении должностными полномочиями. Слушания по его делу начались в Бишкеке в июне 2026 года и впервые судебные заседания проходят в открытом режиме.

Открытость суда — это необходимое решение, чтобы поставить точку в этой истории. Потому что здесь кроме внутренних политических конфронтаций, присутствует еще внешнее влияние. Есть вероятность того, что британские спецслужбы руками Камчыбека Ташиева пытаются поменять политический курс нашей республики. И самое главное, что нас волнует — это избежать межрегиональный конфликт в нашей стране Север-Юг. Потому что Камчыбек Ташиев родом из южных областей республики, а действующий президент Садыр Жапаров - он из Севера. В этом плане то, что президент сейчас принял решение провести судебный процесс открыто, это для общества хорошо. Ну и, конечно, видео с допроса Ташиева на кадрах, где он напрямую угрожает, говорит об ответных мерах, на которые готовы тысячи его сторонников - его угрозы, они очень реальны, потому что у него в финансовом плане средства имеются достаточно для того, чтобы нанять, так скажем, людей для попытки смены власти. Но плюс к этому то, что он сказал в суде - у него есть внешняя поддержки. То есть как, допустим, британские спецслужбы могли бы дать ему в этом поддержку, а также другие западные страны рассказал Алмамбетов

Ранее сообщалось, что президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ, освобождающий от должности главы Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) и вице-премьера Камчыбека Ташиева.