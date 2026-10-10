IT-эксперт Зыков рекомендовал обновить Telegram на ПК для защиты от взлома

Эксперт рассказал, как избежать взлома от вредоносной версии Telegram IT-эксперт Зыков рекомендовал обновить Telegram на ПК для защиты от взлома

Москва10 окт Вести.Чтобы не допустить взлома Telegram на персональном компьютере из-за уязвимости в обновлении, нужно установить последнюю версию приложения мессенджера. Об этом рассказал главный редактор информационно-аналитического IT-издания "Рунет" Владимир Зыков.

В беседе с NEWS.ru эксперт предупредил, что злоумышленники могли заставить уязвимую версию Telegram на компьютере отправить постороннему человеку файлы, к которым у приложения есть доступ. По его словам, среди них могли оказаться данные, позволяющие пользоваться аккаунтом без повторного входа.

Но здесь есть важная подробность. Исправление вышло еще 17 сентября в Telegram Desktop 7.2.9. Сейчас прежде всего нужно проверить, какая версия установлена на компьютере, и обновиться. Также включить двухэтапную аутентификацию и надежный локальный пароль посоветовал Зыков

Ранее стало известно, что в десктопной версии Telegram обнаружили уязвимость, которая предоставляет злоумышленникам возможность получить доступ к файлам на устройстве пользователя.