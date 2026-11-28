Москва28 ноя Вести.Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров предупредил владельцев iPhone об угрозе массового взлома и рекомендовал в срочном порядке обновить операционную систему.

Пользователей iPhone взламывают в массовом масштабе. Если ваша iOS хотя бы немного устарела, все ваши данные под угрозой. Для взлома может быть достаточно просто открыть сайт отметил Дуров в соцсети X

Из уведомления Telegram следует, что устаревшая версия iOS содержит уязвимости, которые подвергают риску учетные записи пользователя и его данные.