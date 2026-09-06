МВД: выходить из аккаунта Apple ID нельзя, чтобы не стать жертвой мошенников

В МВД объяснили, чем опасно выходить из аккаунта в Apple ID МВД: выходить из аккаунта Apple ID нельзя, чтобы не стать жертвой мошенников

Москва6 сен Вести.Просьба выйти из аккаунта Apple ID указывает на мошенническую схему, поэтому выполнять ее ни в коем случае нельзя. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимира Васенина.

Выходить из своего аккаунта Apple ID по указанию третьих лиц ни в коем случае нельзя. В данном случае вы потеряете доступ, и потом возможно развитие нескольких мошеннических схем, включая шантаж вашими фотографиями, персональными данными предупредил Владимир Васенин

Он посоветовал беречь свои аккаунты.