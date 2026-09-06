Москва6 сенВести.Просьба выйти из аккаунта Apple ID указывает на мошенническую схему, поэтому выполнять ее ни в коем случае нельзя. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимира Васенина.
Выходить из своего аккаунта Apple ID по указанию третьих лиц ни в коем случае нельзя. В данном случае вы потеряете доступ, и потом возможно развитие нескольких мошеннических схем, включая шантаж вашими фотографиями, персональными даннымипредупредил Владимир Васенин
Он посоветовал беречь свои аккаунты.