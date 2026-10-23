Россиян предупредили о краже контроля над смартфонами Apple через 5G-схемы Известия: мошенники блокируют iPhone под предлогом подключения к сетям 5G

Москва23 окт Вести.Мошенники обещают пользователям Apple помочь подключить новые смартфоны к сетям 5G через специальные аккаунты iCloud или Apple Account, а потом крадут контроль над устройствами. Об этом газете "Известия" заявил руководитель сервиса Smart Business Alert компании ЕСА ПРО Сергей Трухачев.

Мошеннические схемы, связанные с подключением смартфонов Apple к сетям 5G, стали актуальны... Выход новых "яблочных" моделей придает этой схеме дополнительный импульс сказал Трухачев

Он уточнил, что схема работает следующим образом: злоумышленники предлагают пользователям войти в специальную учетную запись, которая как-бы зарегистрирована в стране с разрешенным доступом к 5G, а потом дистанционно блокируют доступ к устройству и требуют от владельца деньги за восстановление.

Ранее жителей Москвы предупредили о новой схеме мошенничества с "Пушкинской картой". Неизвестные вступают в переписку с подростками и молодыми людьми в соцсетях и мессенджерах и обещают быстрое получение наличных с карты.