Ответ на звонок в Telegram может дать хакерам доступ к телефону Уязвимость в Telegram для Android позволяла хакерам захватить телефон при звонке

Москва30 окт Вести.В приложении Telegram для Android обнаружена уязвимость, позволяющая захватить смартфон после того, как владелец ответит на голосовой звонок. Компания закрыла ее в версии 12.10.4, выпущенной в конце сентября, но информация о дыре была раскрыта только 29 октября, сообщило издание The Hacker News.

Если приложение на смартфоне давно не обновляли, он остается уязвим для атаки. Злоумышленникам достаточно позвонить пользователю в мессенджере, пояснил изданию сооснователь и гендиректор NebuSec Этен Зу. Уязвимы версии с 8.6.2 по 12.10.3, выходившие с марта 2022 по сентябрь 2026 года; номер версии виден внизу страницы настроек приложения, безопасной считается 12.10.4 и новее.

Сама по себе ошибка полного доступа не дает - ее соединяют с двумя другими уязвимостями. Сначала вредоносный код выходит из Telegram в систему Android, затем отдельная уязвимость Android дает контроль над аппаратом, включая переписку, микрофон и камеру. NebuSec подтвердила это в частных звонках на телефонах с процессорами ARM64; сведений о том, что проблема затрагивает приложения для iOS и компьютеров и групповые звонки, нет.

Уязвимость появилась из-за ошибки в коде, который читает служебные сообщения MediaState о состоянии микрофона, камеры и повороте видео: при отсутствии поля программа обращалась к памяти, к которой не должна. Тот же недочет исправили в общей библиотеке для звонков tgcalls 21 апреля 2026 года.

Ранее эксперт рассказал, как можно избежать взлома при использовании вредоносной версии Telegram.