Telegram призвал пользователей iPhone обновить iOS для защиты личных данных Telegram призвал владельцев iPhone для защиты личных данных обновить iOS

Москва28 ноя Вести.Для защиты личных данных и учетных записей владельцам iPhone мессенджер Telegram посоветовал обновить операционную систему iOS.

В сообщении рекомендуется открыть настройки смартфона, перейти в раздел "Основные", выбрать пункт "Обновление ПО" и установить последнюю доступную версию iOS.

Обновите iOS, чтобы защитить свой телефон. Ваша версия iOS устарела и содержит уязвимости в системе безопасности, которые подвергают риску ваши данные и учетные записи отмечается в рассылке

Основатель мессенджера Павел Дуров (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) объяснил рассылку масштабными хакерскими атаками на пользователей iPhone.

17 ноября сообщалось, что сайты 178 крупных организаций по всему миру, в числе которых Zoom, IKEA, CNN, BBC оказались снабжены вредоносным кодом с целью кражи криптовалюты и заражения iPhone.