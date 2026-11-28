Москва28 нояВести.Для защиты личных данных и учетных записей владельцам iPhone мессенджер Telegram посоветовал обновить операционную систему iOS.
В сообщении рекомендуется открыть настройки смартфона, перейти в раздел "Основные", выбрать пункт "Обновление ПО" и установить последнюю доступную версию iOS.
Обновите iOS, чтобы защитить свой телефон. Ваша версия iOS устарела и содержит уязвимости в системе безопасности, которые подвергают риску ваши данные и учетные записиотмечается в рассылке
Основатель мессенджера Павел Дуров (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) объяснил рассылку масштабными хакерскими атаками на пользователей iPhone.
17 ноября сообщалось, что сайты 178 крупных организаций по всему миру, в числе которых Zoom, IKEA, CNN, BBC оказались снабжены вредоносным кодом с целью кражи криптовалюты и заражения iPhone.