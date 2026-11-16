Эксперт рассказал, когда можно попросить прибавку к зарплате Эксперт: сотрудники вправе просить о повышении зарплаты в любой момент

Москва16 ноя Вести.Работник может обратиться к руководству с просьбой повысить зарплату в любой момент, однако к этому вопросу следует подходить обдуманно. Об этом сообщила РИА Новости профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н​​​. Гусова МГЮА Ирина Шестерякова.

По его словам, закон не ограничивает количество таких просьб к работодателю.

Действующее законодательство не ограничивает количество обращений работника к работодателю с подобными просьбами. В этом случае необходимо руководствоваться принципом разумности, о чем неоднократно обращалось внимание судебной практики отметила Шестерякова

Эксперт напомнила, что работодатели обязаны регулярно индексировать зарплаты с учетом роста цен. Кроме того, на размер оплаты труда влияют квалификация сотрудника, сложность и объем работы. Так, если обязанности стали шире, а задачи – сложнее, то работник вправе попросить о прибавке. К обращению рекомендуется приложить документы, подтверждающие эти изменения.