Эксперт рассказал о давлении Международного уголовного суда на Таджикистан Эксперт Князев: со стороны МУС было давление на Таджикистан

Москва28 ноя Вести.Решение Таджикистана о выходе из Международного уголовного суда (МУС) косвенно могло быть обусловлено тем, что на Душанбе оказывалось давление со стороны организации. Такое мнение ИС "Вести" высказал ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Александр Князев.

Не думаю, что здесь присутствовало некое влияние Москвы. Другое дело, что были попытки Международного уголовного суда давить на Таджикистан. Это было в 2025 году: МУС выписал ордер на арест нашего президента, Таджикистан его проигнорировал и не стал исполнять заявил эксперт

По его словам, для Душанбе это стало сигналом о том, что решение этого суда и участие в нем ограничивает компетенции самой страны в части суверенитета.

20 ноября Таджикистан направил уведомление о выходе из Римского статута МУС.

Как заявили в МИД РФ, этот шаг Душанбе продолжает тенденцию последних месяцев: государства, уважающие свой суверенитет, не готовы мириться с беспочвенными претензиями МУС на роль "универсального" органа, который вправе нарушать действующие нормы международного права, поскольку он якобы "вершит правосудие" от лица всего международного сообщества.